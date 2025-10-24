Antin tilalla tapahtuu yllätyskäänne Maajussille morsian -ohjelmassa.

Maajussit jatkavat farmiviikon treffejä Maajussille morsian -ohjelman jaksossa 10. Matilla ja Villellä on yhdet treffit vielä jäljellä, kun taas Perttu ja Antti ovat käyneet kaikilla treffeillä.

Maajussi-Antin puolisoehdokas Jonna oli epävarma tunteistaan ennen tilalle saapumista ja hän pohti, löytääkö toivomaansa kipinää. Jonna on pohtinut asiaa farmiviikon aikana ja nyt hän on tehnyt päätöksensä.

– Olen tullut siihen lopputulokseen, että haluan lähteä tänään kotiin. Koen, etten ole sellaista kipinää löytänyt, mitä minä olen ehkä tullut hakemaan. Haluan nyt väistyä tästä muiden tieltä, Jonna ilmoittaa Antille.

Yllä olevalla videolla Jonna kertoo muille päätöksestään ja Antti murtuu kyyneliin.