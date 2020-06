Puolet yrityksistä on joutunut vähentämään investointejaan koronan vuoksi: "Paljon työtä ja työpaikkoja on jäänyt syntymättä"

– Tulos on huolestuttava. Iso osa meidän yrityksistämme on joutunut laittamaan koronan takia investoinnit jäihin. Tämä tarkoittaa sitä, että paljon työtä ja työpaikkoja on jäänyt syntymättä, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.