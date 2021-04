Yritysten tilanne romahti alkukeväällä – Mikael Pentikäinen vetoaa: "Hallituksen pitäisi toteuttaa tukiohjelma"

– Tilanne on heikentynyt ensi kertaa sitten viime kevään. Se näkyy yritysten maksuvaikeuksissa, lomautuksissa, irtisanomisissa, lopettamisaikeissa, konkurssien pelossa ja myös kouluarvosanassa hallitukselle, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo tiedotteessa.

Jopa 35 000 yritystä saattaa lopettaa

– Lopettaminen on konkurssia tyypillisempi tapa päättää yritystoiminta. Moni pohtii, onko järkeä jatkaa. Mitä pienempi on yritys, sitä useammin lopettamista pohditaan. Lopettamista pohtivia on nyt enemmän kuin kertaakaan aiemmin koronakriisin aikana, Pentikäinen sanoo.