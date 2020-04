EK:n Häkämies MTV Uutisille yrittäjien koronakyselyn tuloksista: ”Tämä on vakava ja huolestuttava viesti”

Kyselyn mukaan lomautuksia ontehty 37 prosentissa yrityksistä ja irtisanomisia viidessä prosentissa yrityksistä. Koronaepidemian huippua ei Suomessa asiantuntijoiden mukaan ole vielä saavutettu, joten yrityksetkin pelkäävät, että luvut tulevat synkkenemään merkittävästi. Lähes viidennes yrityksistä on kyselyn perusteella vaarassa ajautua konkurssiin.

EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen mukaan kyselyn tulokset kertovat vakavista huolista, joita yrittäjillä ja yrityksissä on.

– Akuutti kriisi on päällä. Sen vuoksi on tärkeätä, että tehdään kaikki mahdollinen ja ne toimet sekä päätökset, joilla nämä konkurssit ja siitä seuraava jättityöttömyys estetään. Tämä on vakava ja huolestuttava viesti, Häkämies toteaa MTV Uutisille.