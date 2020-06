Koronakevät on kasvattanut ylivelkaisten määrää ja lyhennysvapaat ovat viisinkertaistuneet – pikavipit lisänneet velkaongelmia

Koronakevät on lisännyt monien suomalaisten velkaongelmia. Ylivelkaantuneita auttava Takuusäätiö on saanut avunpyyntöjä yli 30 prosenttia enemmän kuin keväällä 2019. Myös asuntolainojen lyhennysvapaita on anottu pankeilta moninkertainen määrä normaaliaikoihin verrattuna.