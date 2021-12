Suomen Yrittäjät: Yritysten koronaongelmat ovat jälleen kärjistymässä – "Tukea tarvitaan, jos rajoituksia kiristetään"

– Taivaalla on synkkiä pilviä. Tukitoimia tarvitaan, jos rajoitustoimia kiristetään. Hallituksen pitää toimia ajoissa, eikä antaa yritysten kriisin syventyä, painottaa toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että lähes 40 prosentilla yrityksistä liikevaihto on yhä alle koronakriisiä edeltävän tason.

Myynnin supistuminen on ollut voimakkainta pienissä yrityksissä sekä palveluissa ja kaupassa, vähäisintä rakentamisessa. Teollisuudessa on yhtä paljon myyntiä menettäneitä kuin kasvattaneita yrityksiä.

– Samaan aikaan raaka-aineiden hinnat nousevat rajusti, monella on tuotantoketjuissa häiriötä ja työmarkkinoilla on paljon epävarmuutta. Myös maksuvaikeudet ovat kasvussa. Yrittäjillä on mittavia huolenaiheita, Pentikäinen tähdentää.