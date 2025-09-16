Puolan ilmatilaa loukattiin useita kertoja drooneilla viime viikolla tiistain ja keskiviikon välisenä yönä. Puola on sanonut ampuneensa osan sen ilmatilaan tulleista venäläisvalmisteisista drooneista alas.
Puolalaismedia Polsat News uutisoi viime viikolla tuoreeltaan, että yksi drooni putosi asuintalon päälle Wyryki-Wolan kylässä, lähellä Valko-Venäjän rajaa.
Tänään tiistaina puolalaislehti Rzeczpospolita julkaisi uutisen, jossa kerrotaan, että talon päälle putosi puolalaisen F-16-hävittäjän ampuma ilmatorjuntaohjus. Lehden mukaan ohjuksella oli tarkoitus ampua droonia, mutta sen ohjausjärjestelmässä ilmeni vika. Ohjuksen turvajärjestelmän kerrotaan estäneen räjähdyksen sen osuessa taloon.
Tapahtumahetkellä talossa ollut eläkeläispariskunta selvisi vahingoittumattomana.AFP / Lehtikuva
Asiasta kirjoittaa myös puolalaismedia Onet, joka kertoo vahvistaneensa Rzeczpospolitan julkaisemat tiedot hallituslähteiltään, jotka vastaavat kansallisesta turvallisuudesta.
Asiaa tutkiva syyttäjänvirasto on Onetin mukaan kieltäytynyt kommentoimasta väitteitä puolalaisohjuksesta. Virasto on todennut vain, että talon päälle pudonnutta esinettä ei ole toistaiseksi tunnistettu drooniksi eikä sen osiksi.
Puolan presidentti Karol Nawrocki odottaa hallituksen selvittävän Wyrykin tapahtumat välittömästi, kirjoittaa Puolan kansallinen turvallisuusvirasto (BBN) X:ssä.
Julkaisussa kirjoitetaan Nawrockin korostavan, ettei hänelle tai BBN:lle ole annettu tietoa asiasta.