Protesti rallikulisseissa – MM-sarjakärki joutui pettymään

– Tuomariston mukaan protestia ei voi hyväksyä, ja kilpailija on todennäköisesti valinnut väärän juridisen keinon, päätöksessä todettiin.

Solberg olisi voinut varmistaa Chilen MM-rallin luokkavoitolla WRC2-mestaruuden, mutta nyt Rossel ja Toyotan autolla ajava Sami Pajari ovat vielä iskuetäisyydellä. Rossel on ruotsalaisesta 12:n ja Pajari 15 pisteen päässä. Heillä molemmilla on vielä yksi pisteitä kartuttava kisa ajamatta, kun Solberg on käyttänyt jo kaikki tilaisuutensa.