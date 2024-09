Suomalaisen rallihuipun lopettaminen yllätti asiantuntijan – Esapekka Lapista kuuma kysymys Toyotan kera

– Minulle tuli jopa vähän yllätyksenä sen takia, että itse olen pitänyt Jannea vielä suuremman luokan rallifanina ja ralliperunana niin kuin me sanomme. Janne on niin sydämellä mukana, käy vielä enemmän seuraamassa kansallisia ralleja, tykkää käydä penkalla ja on mukana skenessä minun mielestäni jopa enemmän kuin Esapekka. Itse ajattelin, että tämä olisi tullut niin päin, että kun Esapekka sanoo, että tämä loppuu, Janne sanoo, että selvä, tämä on hyvä minulle.