Professori varoittaa: Korona on myös merkittävä aivosairaus – tällaisia ovat viruksen vaikutukset aivoihimme

– "Neurocovid" ei ole kovin tuttu käsite vielä lääkärikunnassakaan, mutta asiasta on juuri hiljattain alettu puhua enemmän. Aiheesta on reilusti yli 2000 julkaisua, mutta systemaattisia suurempia aineistoja on julkaistu vasta nyt aivan hiljattain ja lisää on tulossa myös Pohjoismaista.