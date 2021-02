Onko pitkästä koronasta kärsivien hoito somen varassa? Oireita lievänkin taudin sairastaneilla

Monet niin sanotun long covidin oireista muistuttavat akuuttia virusinfektiota: on yskää, kurkku- ja lihaskipua, hengenahdistusta sekä koronalle tyypillisiä haju- ja makuaistin häiriöitä. Yksi yleisimmistä jälkioireista näyttää olevan voimakas uupumus ja aivosumu, jotka estävät palaamisen normaaliin elämään, Tampereen yliopiston anatomian professori Seppo Parkkila sanoo.

Suomessa pitkittynyttä koronaa tutkitaan hyvin vähän, mikä johtuu Parkkilan mukaan maamme hyvästä koronatilanteesta. Suomessa on epidemian alusta lähtien todettu noin 55 000 koronatapausta. Järvinen arvelee, että pitkittyneestä koronasta kärsivien lukumäärä on pahimmillaan muutama tuhat.

– Valtaosa on parantunut, Järvinen toteaa.

Vaikea tauti lisää pitkän covidin riskiä

Vaikka käsitys pitkittyneestä koronasta on monella tapaa vajavainen, yksi asia näyttää varmalta: mitä vaikeampi tauti on, sitä todennäköisemmin oireet pitkittyvät.

Toisaalta osalla koronatartunnan saaneista ilmenee vain kohtalaisen lieviä oireita. Järvisen mukaan lieväoireisistakin noin neljänneksellä oli kolmen kuukauden kuluttua oireita. Myös oireettomien on kerrottu saaneen pitkään jatkuvia oireita.

Lapsillakin, joilla vakava koronavirustauti on harvinainen, on joissain tapauksissa esiintynyt samanlaisia pitkittyneitä koronaoireita kuin aikuisillakin. Jatkuva voimakas uupumus on voinut vaikeuttaa esimerkiksi koulunkäyntiä.