Helsingin yliopiston professorin Teivo Teivaisen mukaan iso avoin kysymys on, lähettääkö Yhdysvallat Venezuelaan yhdysvaltalaisia sotilaita.

Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen näkee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin puheet Venezuelan hallitsemisesta poikkeuksellisen avoimina sekä optimistisina.

Trump piti lauantai-iltana Suomen aikaa tiedotustilaisuuden, jossa hän sanoi, että Yhdysvallat alkaa hallinnoida Venezuelaa. Yhdysvallat iski maahan lauantain vastaisena yönä ja otti vangiksi presidentti Nicolas Maduron.

Tiedotustilaisuudessa Trump muun muassa sanoi, että yhdysvaltalaiset öljy-yhtiöt saavat nyt mennä Venezuelaan.

Teivaisen mukaan Trumpin öljypuheita voi tulkita keinona, jolla tämä vakuuttelee yhdysvaltaisille, ettei iskusta koidu Yhdysvalloille kuluja. Trumpin politiikkaan on Teivaisen mukaan kuulunut väite, että presidentti ei enää vie Yhdysvaltoja mukaan kaukaisin konflikteihin, jotka maksavat yhdysvaltalaisille paljon.

– Se kuulosti vähän siltä, että Yhdysvallat nyt vain menee Venezuelaan ja saa öljystä paljon rahaa. Siinä oli jotakin poikkeuksellisen ja epätavallisen avointa. Jopa lapsekkaan avointa, Teivainen sanoo.

Teivaisen mukaan Trumpin öljykommentteja voi tulkita rehellisinä, sillä Yhdysvaltain yhtenä motiivina iskuille on pidetty öljyä.

– Nyt Trump nosti tämän öljymotiivin hämmästyttävänkin avoimesti esille, Teivainen sanoo.

Lähettääkö Trump joukkoja Venezuelaan?

Lisäksi Teivaisen mukaan iso avoimeksi jäänyt kysymys on, lähettääkö Trump Venezuelaan yhdysvaltalaisia sotilaita.

Tiedotustilaisuudessa Trump sanoi, ettei pelkää tarvittaessa lähettää joukkoja Venezuelaan. Avoimeksi kuitenkin jäi, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi.

Lisäksi Trump sanoi, että Yhdysvallat alkaa johtaa Venezuelaa vallanvaihtoon asti ja että Trumpin hallinto on jo aloittanut uusien henkilöiden nimeämisen hallintoon.

Miehitysjoukkojen läsnäolo Venezuelassa olisi Teivaisen mukaan Yhdysvalloille riski, sillä se saattaisi maksaa paljon ja Trump on luvannut, ettei kalliita operaatioita enää tulisi.

Myös lausunnoissaan hallinnosta Trump oli Teivaisen mukaan optimistinen. Jos Venezuelaan ei lähetetä yhdysvaltalaisia sotilaita, on Teivaisen mukaan vaikea nähdä, miten yhdysvaltalaisjohtoisen väliaikaishallinnon muodostaminen käytännössä onnistuisi.

– Vaikea ajatella, että jonkinlaisella kauko-ohjauksella siellä kävisi niin, että nämä nyt jäljellä olevat Maduron hallinnon ministerit alkaisivat hallinnoida Venezuelaa ministeriöissään Trumpin ohjauksessa, Teivainen sanoo.

Venezuelan varapresidentti Delcy Rodriguez sanoi myöhään lauantaina Suomen aikaa, että Venezuela on valmis puolustamaan itseään ja luonnonvarojaan.

Rodriguez vaati suorassa televisiolähetyksessä Maduron ja tämän vaimon vapauttamista. Varapresidentin mukaan Maduro on Venezuelan ainoa presidentti.