Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Atlantic-lehden haastattelussa, että Venezuelan väliaikaista johtajaa Delcy Rodriguezia voi uhata edeltäjäänsäkin huonompi kohtalo, jos Rodriguez ei toimi Yhdysvaltojen toiveiden mukaisesti.
Venezuelan korkein oikeus määräsi varapresidentti Rodriguezin maan väliaikaiseksi johtajaksi sen jälkeen, kun Yhdysvallat oli vanginnut presidentti Nicolas Maduron.
Trump sanoo lehden puhelinhaastattelussa, että Rodriguez voi joutua maksamaan Maduroakin isomman hinnan, jos Rodriguez ei toimi Trumpin sanojen mukaan oikein.