Tutkija: Tämä olisi pahin skenaario Trumpin rauhanjunttauksessa

Minkälaista rauhaa ja kenen ehdoilla Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sitä junttaamassa Ukrainaan?

Trump tuntuu ensisijaisesti ymmärtävän putinilaista tapaa hahmottaa maailma, missä suurvalat ikään kuin sanelevat rauhanehdot ja pienet maat vikisevät, toteaa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sinikukka Saari Huomenta Suomen haastattelussa.

– Moskovassa on ollut paljon tiettyä voitonriemua ja vahingoniloa tilanteesta. Pyritään projisoimaan kuvaa, että tässä nyt suurvallat sopivat asioista keskenänsä ja ymmärtävät toisiaan. Hyytävä maailma ja erityisesti pienille valtioille Euroopassa.

Tilanteesta eriskummallisen Saaren mukaan tekee se, että Trump on etukäteen kertonut korttinsa, ja pelaa avoimin kortein suhteessa Venäjään ja sen presidenttiin Vladimir Putiniin.

Onko Yhdysvaltojen johdolla tarpeeksi Venäjä-ymmärrystä siitä, millä tavalla Venäjä toimii ja millä tavalla se tyypillisesti manipuloi prosesseja, Saari pohtii.

Tilanne ei käänny rauhaksi, niin kauan kuin Ukrainalla on kyky käydä sotaa ja rauhaan on Kiovassa suostuttu, toteaa puolestaan Helsingin yliopiston tutkijakollegiumin johtaja ja Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professori Tuomas Forsberg.

"EU:lla on muskelit, mutta vähän huonosti käyty salilla"

Venäjä on moukaroinut Ukrainaa pian kolmen vuoden ajan.

Upin Saari muistuttaa, että Ukraina on täysin riippuvainen siitä avusta, mitä se saa Yhdysvalloilta ja Euroopalta.

– Jos Yhdysvallat todella vetäytyy Ukrainan tukemisesta, niin se on Ukrainalle ongelmallinen tilanne. Nyt Euroopasta on tullut viestiä, että jatkamme Ukrainan tukemista, mikäli Ukraina haluaa jatkaa sotimista. Mutta kyllä, tämä on todella iso haaste ja erittäin suuri riski, Saari kommentoi.

Saari pohtii, että Ukrainan aseman heikentyessä sen presidentti Volodymyr Zelenskyi todennäköisesti kuitenkin päätyy neuvottelupöytään.

Saaren mukaan neuvotteluprosessi kuitenkin vasta muokkautuu ja siihen voi pyrkiä vielä vaikuttamaan.

Forsberg puolestaan toteaa, että Euroopalla on taloudellisia voimavaroja takanaan.

– EU:llahan on periaatteessa muskeleita, mutta sitten on vähän huonosti käyty salilla. Pitäisi aika paljon käydä, että saataisiin sitä todellista voimaa aikaan.

Saari pitää tärkeänä, että eurooppalaiset valtiot toimivat aktiivisesti ja välittävät yksituumaista viestiä eteenpäin, jotta neuvotteluprosessi tapahtuisi realistiselta pohjalta.

Ukrainan mineraaleihin liittyy pelko

Trump on todennut haluavansa Ukrainalta sen harvinaisia maametalleja. Ukrainan maaperässä on muun muassa modernin teollisuuden himoitsemia titaania, kobolttia ja litiumia.

Forsberg miettii, että kuinka suuri valttikortti Ukrainassa olevat mineraalit ja harvinaiset metallit lopulta ovat Zelenskyille.

– Ristiriidassa on kuitenkin se ajatus, että Yhdysvaltojen on tärkeä saada niitä metalleja, mutta se ei ole valmis takaamaan Ukrainan rauhaa. Jos kerran on niin tärkeä, niin silloinhan pitäisi olla valmiutta satsata Ukrainan puolustukseen jatkossa.

Forsbergin mukaan pahin skenaario on se, että Trump sopisi Putinin kanssa jotakin mineraalien hyödyntämisestä.

– Osa niistä (mineraaleista) on siellä alueella, mikä on Venäjän hallussa.

