Helsinkiläinen terveysasema pääsi eroon pitkistä jonoista muuttamalla ajatusmaailmaansa: "Heidät pyritään hoitamaan heti"

Kivikon nolla on toistaiseksi ennemminkin poikkeus kuin sääntö. Esimerkiksi Myllypurossa T3 on nyt elokuussa 60 päivää, Kalasatamassakin noin 40 päivää.

Lääkäri ei monesti ole se oikea ammattilainen

Käytännössä Kivikossa lopetettiin ajattelemasta, että on sekä kiireellisiä että kiireettömiä potilaita. Lukkarinen alleviivaa ajatusmallia ja sen muokkaamista.

– Viime kädessä se on ajatusmalli. Pyritäänkö kaikin keinoin hoitamaan asia tänään vai jätetäänkö asia huomiselle? Loppujen lopuksi voi käydä, että asia jätetäänkin ylihuomiselle tai parin viikon päähän. Näin alkaa muodostua jono, joka sitten on taas purettava.

– Valitettavasti meillä on vaihtuvuudessa tietynlaisia ongelmia esimerkiksi sen takia, että lääkäreiden koulutuspolku johtaa siihen, että lääkärit tulevat osittain vain tutustumaan terveyskeskustyöhön. Se johtaa siihen, että vääjäämättä syntyy vaihtuvuutta. Mutta kyllähän meillä on hirveästi työtä tehty siihen, että henkilöstö viihtyisi ja sitoutuisi meihin. Pääosin sisäänvirtaus on ollut parempi kuin ulosvirtaus monessa mielessä.