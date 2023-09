Professori: Ministeriön pakka sekaisin – terveydenhuolto on poliittinen kuuma peruna

– Ainakin ohjauksen näkökulmasta pakka on mielestäni sekaisin. Meillä ei ohjata terveydenhuollon järjestelmää kokonaisuutena. Sitä osaoptimoidaan kahtena erillisenä järjestelmänä ja se on poliittinen kuuma peruna, johon mikään hallituskombinaatio ei uskalla käydä käsiksi, sanoo terveydenhuollon professori Kristiina Patja Helsingin yliopistosta.

Patja tarkoittaa kahdella erillisellä järjestelmällä sitä, että on erillinen hoito – työterveyshuolto työssäkäyville ja sekin jakautuu lakisääteiseen ja ei-lakisääteiseen eli siihen, joka koetaan etuna – ja sitten on erikseen julkinen hoito muille eli eläkeläisille, työttömille ja lapsille.

"Pitääkö vähähyötyistä hoitoa tukea?"

"Ei lääkäreitä kaapista lisää tule"

– Samuli on aivan oikeassa. Meillä on erikoissairaanhoito, jota ei voi levittää 21 alueelle, koska osaajista on pula. Tänään viimeksi Oulun yliopistollinen sairaalaOYS ilmoitti, että leikkaussaleja ei saada auki lääkäri- ja hoitajapulan takia. Meillä on vain rapiat 22 000 lääkäriä käytettävissä. Ei niitä jostain kaapista lisää tule.