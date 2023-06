Professori MTV:lle: Lääkäriin pääsy paljon nopeampaa, helpompaa ja halvempaa verrokkimaissa kuin Suomessa: "Se on surullista ja väärin"

Hiilamo: Nykyinen rahoitusmalli ei kannusta kustannustehokkuuteen

– Meidän rahoitusmalli on sellainen, että se ei välttämättä kannusta siihen, että ollaan mahdollisimman kustannustehokkaita, koska ei saa välttämättä pitää sitä rahaa, jos saa väestön tarpeita vähennettyä eli ihmiset voi paremmin ja on terveempiä, niin se näkyisi rahoituksen pienentymisenä.

Hiilamo: Uudenmaan hyvinvointialueet yhteen

"Meillä pitäisi olla varaa siihen, että jonoja vähennetään ja hoitoonpääsyä helpotetaan"

– Se on surullista ja se on väärin ja meillä pitäisi olla varaa siihen, että jonoja vähennetään ja hoitoonpääsyä helpotetaan. Verrokkimaissa lääkärillepääsy ja ylipäätänsä avun saaminen on paljon nopeampaa ja helpompaa kuin meillä. Se on myös halvempaa kuin meillä eli meillä on aika korkeat potilas- ja asiakasmaksut.