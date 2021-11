Professori: HIV saattaa olla selitys omikron-variantin "omituiselle pyrähdykselle" viruksen kehityksessä -muunnos poikkeaa muista huomattavasti

"Omikron on ottanut pyrähdyksiä"

– Mutta omikronin kohdalla muutos on ollut nopeampaa – se on ottanut pyrähdyksiä. Sama nähtiin muidenkin huolta aiheuttaneiden varianttien kohdalla, mutta tässä se on vielä nopeampaa.

HIV on mahdollinen selitys mutaatiolle

Vapalahdella on jo vahva olettamus sille, miksi variantti on muovautunut näin poikkeuksellisella tavalla.

– Todennäköinen selitys on se, että virus on jonkin aikaa viettänyt kroonisesti infektoituneessa imuunivajaassa henkilössä. Tällainen oli myös alfa-variantin eli brittivariantin synnyn taustalla.

– Yksi selitys tähän on se, että Afrikassa on aika paljon HI-virusta. Parikymmentä prosenttia Etelä-Afrikan väestöstä on HIV-positiivisia. Tämä on mahdollinen selitys sille evoluutiopyrähdykselle, mikä tällä variantilla on ollut.