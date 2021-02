Etelä-Suomessa tunnistettu uusi koronan muunnos – tartuttavuus saattaa olla suurempi ja rokoteteho heikompi

Nyt löydetty koronaviruksen variantti on nimetty alustavaksi Fin-796H-variantiksi ja sen perimässä on piirteitä sekä britti- että eteläafrikkalaisesta variantista.

– Tietyt mutaatiot SARS-CoV-2-viruksen perimässä johtavat tartuttavuuden lisääntymiseen ja toiset vaikuttavat rokotesuojan tehoon. Fin-796H-variantissa on kummankin tyyppisiä mutaatioita. Lisäksi variantissa on mutaatio alueella, jota WHO:n suosittelema N-geeniin kohdistuva PCR-menetelmä tunnistaa, tiedotteessa kuvaillaan.

– Vielä on liian aikaista sanoa, kuinka laajalle uusi Fin-796H-variantti on levinnyt ja missä se on alun perin kehittynyt. On epätodennäköistä, että näin poikkeava variantti olisi kehittynyt Suomessa, koska tautia on täällä varsin vähän, Vita Laboratorioiden dosentti Taru Meri sanoo.