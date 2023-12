Prinssi William ja prinsessa Catherine loistivat punaisella matolla Ruotsin Victorian ja Danielin kanssa – loistokas ilta sai kuitenkin vaivaannuttavan alun

View this post on Instagram

Kuninkaallistoimittaja Omid Scobien kirja Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival julkaistiin marraskuun lopulla. Kirjan viimeisessä englanninkielisessä painoksessa ei muun muassa Page Sixin mukaan nimetä kyseiseen, kohun aiheuttaneeseen keskusteluun osallistuneita perheenjäseniä kunnianloukkauslakien vuoksi.