Kirja: hovi teki kaikkensa sammuttaakseen huhut prinssi Williamin salasuhteesta – kuninkaallinen työntekijä teki sopimuksen "vaihtokaupasta"

Kuninkaallistoimittaja Omid Scobien tuoreessa kirjassa Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy’s Fight for Survival sukelletaan jälleen laaja-alaisesti brittihovin kuninkaallisten elämien käännekohtiin ja kohuihin.

– Oikeudellisista syistä on niin monia asioita, joihin en voi puuttua, mutta mielestäni se oli todella tärkeää, vaikka huhu on huhu. Enkä todellakaan näe todisteita siitä, että tässä olisi muutakin kuin pelkkää huhupuhetta, kirjailija kommentoi.

Scobien käsialaa on myös Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family -, paljastuskirja, joka kertoo Harryn ja Meghanin elämästä. Scobie kirjoitti vuonna 2020 julkaistun kirjan yhdessä Carolyn Durandin kanssa.