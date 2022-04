Prinssi Harry kommentoi 96-vuotiaan kuningatar Elisabetin terveydentilaa: "Hän on loistavassa kunnossa"

– Oli hienoa nähdä häntä. Hän on loistavassa kunnossa. Oli todella mukavaa vaihtaa kuulumisia hänen kanssaan, prinssi kommentoi Todaylle .

/All Over Press

/All Over Press

– Varmistan vain, että hän on suojeltu ja saa oikeat ihmiset ympärilleen.

– Tiedäthän, kotini on tällä hetkellä Yhdysvalloissa, prinssi lisäsi.

Invictus Games on urheilukilpailu haavoittuneille sotilaille. Tapahtuma on saanut mottonsa William Ernest Henleyn runosta, joka sisältää rivit "Olen kohtaloni herra, minä olen sieluni kapteeni." Harrylle kyseisen runon kerrotaan olevan muistutus siitä, että ihmisellä itsellään on voima hallita elämäänsä.