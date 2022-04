Prinsessa Dianan yllättävä peliliike sai nuoren prinssi Williamin raivoihinsa – kohdatessaan tämän riita äityi rajuksi: "Helvetti oli irti"

Haastattelu aiheutti erittäin paljon kohinaa niin mediassa kuin kuninkaallisen perheen sisällä. Kuninkaalliskirjailija Tina Brownin mukaan kuninkaallinen, joka otti haastattelun erittäin raskaasti, oli Dianan ja Charlesin esikoinen prinssi William, joka oli tuohon aikaan teini-ikäinen. Brown oli Dianan eläessä ystävä prinsessan kanssa. Pian julkaistavassa kirjassaan The Palace Papers: Inside the House of Windsor – The Truth and Turmoil Brown kirjoittaa Williamin järkyttynyt nähtyään Dianan televisiohaastattelun.