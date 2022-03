Prinssi Harry jättää väliin prinssi Philipin muistotilaisuuden Lontoossa vedoten turvallisuuteen – matkustaa keväällä kuitenkin muualle Eurooppaan

Prinssi Harry ilmoitti perjantaina 11. maaliskuuta aikovansa jättää väliin edesmenneen isoisänsä prinssi Philipin muistotilaisuuden, joka järjestetään 29. maaliskuuta Lontoon Westminster Abbeyssa, kertoo Daily Mail . Muutamaa viikkoa myöhemmin huhtikuussa Harry aikoo kuitenkin matkustaa Alankomaiden Haagiin Invictus Games -tapahtumaa varten, joka on Harryn perustama urheilutapahtuma armeijan veteraaneille.

/All Over Press

/All Over Press

Päätös on kirvoittanut runsaasti kritiikkiä Harrya kohtaan, varsinkin Isossa-Britanniassa. Kuninkaalliskirjailija Angela Levin kuvailee Harryn käyttäytyvän kuin "kiukutteleva lapsi" ja analysoi, että tämän viime hetkillä tehty päätös olisi yhtä kuin "kiristysyritys". Levinin mukaan Harryn käytös on erityisen loukkaavaa tämän isoäitiä, 95-vuotiasta kuningatar Elisabetia kohtaan, joka on elänyt kohta vuoden ilman 73 vuoden aikaista puolisoaan Philipia. Lähteiden mukaan Elisabet sai tietää Harryn päätöksestä perjantaina 15 minuuttia ennen kuin siitä tiedotettiin julkisesti.