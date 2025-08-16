Yksi herttuatar Meghanin ohjelman vieraista sytytti raivon: "Asettuu sen puolelle, joka on yksi pahimmista"

Chrissy Teigenin osallistuminen herttuatar Meghanin With Love, Meghan -ohjelmaan on herättänyt voimakasta kritiikkiä.

Herttuatar Meghan ilmoitti hiljattain, että hänen lifestyle-ohjelmansa With Love, Meghan jatkuu Netflixissä toisen tuotantokauden voimin 26. elokuuta. Meghanin Instagram-tilillä jaettiin traileri tulevasta kaudesta, jonka myötä paljastui, ketä hänen vierainaan tullaan näkemään.

Yksi Meghanin ohjelman vieraista sai aikaan suuttumusta nettikansan syvissä riveissä, kertoo Express. Trailerissa näkyy, että ohjelmassa tullaan näkemään malli Chrissy Teigen.

Takavuosina laulaja John Legendin puoliso Teigen jäi nimittäin kiinni nettikiusaamisesta. Meghan on puolestaan yhdessä puolisonsa prinssi Harryn kanssa kampanjoinut vuosien varrella hyvin paljon nettikiusaamista vastaan.

Sosiaalisessa mediassa Teigenin vierailua Meghanin ohjelmassa on kritisoitu voimakkaasti.

– Chrissy Teigen kiusasi järjestelmällisesti teini-ikäistä tyttöä, jonka koko maailma näki joutuvan hyväksikäytön ja väkivallan uhriksi, mutta Meghan Markle, internetin kiusaajien suojeluspyhimys, asettuu sen puolelle, joka on yksi pahimmista. Toivon, että Parents Network tarkastelee nyt sitä, kuka heitä edustaa, yksi kommentoija toteaa X:ssä.

Chrissy Teigen ja John Legend ovat olleet naimisissa vuodesta 2013 lähtien.Copyright © 2018 BACKGRID, Inc./All Over Press

– Minusta on vaikeaa uskoa, että Meghan Markle voi väittää seisovansa murheen murtamien vanhempien rinnalla, jotka ovat menettäneet lapsensa itsemurhien takia verkkokiusaamisen seurauksena, samalla, kun hän mainostaa Chrissy Teigenia Netflix-ohjelmassaan, toteaa toinen syyttäen Meghania tekopyhyydestä.

– Kuinka Meghan Markle voi olla tekemisissä Chrissy Teigenin kanssa... joka on itse myöntänyt olevansa verkkokiusaaja sekä trolli, kun hän (Meghan) tukee Parents Networkia, joka kampanjoi juuri tätä asiaa vastaan, kolmas pohtii.

Vuonna 2011 Teigen lähetti mediapersoona Courtney Stoddenille twiittejä, joissa kehotti tätä riistämään oman henkensä. Stodden nousi julkisuuteen samana vuonna mentyään naimisiin Green Mile -elokuvasta tunnetun näyttelijän Doug Hutchinsonin kanssa. Häiden aikaan Stodden oli 16-vuotias, ja Hutchinson puolestaan 50-vuotias ja liitto aiheutti valtavan kohun.

Asian tultua ilmi Teigen pahoitteli tekojaan julkisesti.

– Harvat ihmiset ovat niin onnekkaita, että heidät laitetaan vastuuseen kaikista menneistä (kommenteistaan) koko maailman edessä. Olen häpeissäni ja surullinen siitä, millainen olin ennen. Olin epävarma, huomiota hakeva trolli. Olen häpeissäni ja täysin nolona käytöksestäni, mutta se ei ole mitään verrattuna siihen, miltä Courtneysta tuntui, Teigen kommentoi asiaa vuonna 2021.

16-vuotias Courtney Stodden tuli julkisuuteen vuonna 2011 mennessään naimisiin itseään 34 vuotta vanhemman Doug Hutchinsonin kanssa.

BBC:n mukaan Stodden hyväksyi Teigenin anteeksipyynnön, mutta kyseenalaisti kuitenkin sen vilpittömyyden sekä paikkansapitävyyden.

– Hyväksyn anteeksipyynnön ja annan anteeksi. Mutta totuus pysyy samana, en ole koskaan kuullut hänestä tai hänen tiimistään yksityisesti. Itse asiassa, hän esti minut Twitterissä, Stodden kommentoi tuolloin.

– Joka soluni haluaa uskoa tämän olevan vilpitön anteeksipyyntö, mutta se tuntuu julkiselta yritykseltä pelastaa hänen yhteistyönsä Targetin sekä muiden brändien kanssa, jotka tajuavat, että hänen valveutuneisuutensa on rikkinäinen levy.

With Love, Meghan -ohjelman trailerissa Teigen ja Meghan vaikuttavat askartelevan yhdessä. Ohjelma keskittyy muun muassa ruuanlaittoon, puutarhanhoitoon sekä muihin kodinlaiton teemoihin.

Vieraiden joukossa tulevat olemaan Teigenin lisäksi myös esimerkiksi Sillä silmällä -ohjelmasta tunnettu stailaaja Tan France sekä keväällä Meghania podcastissaan haastatellut Jamie Kern Lima.

