Kuninkaallisasiantuntijat: Prinssi Harry tulee katumaan päätöstään lopun ikäänsä: "Tällaisissa tilanteissa ei ole toista mahdollisuutta"

/All Over Press

/All Over Press

Edellisen kerran Harry on ollut Isossa-Britanniassa vuoden 2021 heinäkuussa, jolloin paljastettiin hänen ja prinssi Williamin edesmenneen äidin prinsessa Dianan kunniaksi tehty uusi patsas. Harry osallistui myös Philipin hautajaisiin huhtikuun puolivälissä. Harry on kuninkaallisen ydinperheen jäsenistä ainut, joka ei osallistu Philipin muistotilaisuuteen.

– Hän on sanonut, ettei tunne oloaan turvalliseksi ilman Scotland Yardin turvatoimia, mutta mielestäni se kuulostaa tekosyyltä olla palaamatta Isoon-Britanniaan sekä osoittaa, että välirikko perheen kanssa on yhä paha, Dampier arvioi.

– Tästä saa vaikutelman siitä, että Harry on yhä erittäin loukkaantunut siitä, mitä hänen isänsä ja veljensä kanssa on tapahtunut ja olen varma siitä, että he tuntevat samoin, mutta hänen rakkaan isoisänsä muistotilaisuuden jättäminen väliin on traagista.