Prinssi Harry ja herttuatar Meghan ottivat kantaa podcast-kohuun – jatkavat yhteistyötä Spotifyn kanssa: "Olemme sitoutuneet"

Kohu sai alkunsa, kun Young vaati Spotifyta poistamaan kaikki teoksensa, sillä laulajan mukaan palvelu sallii virheellisen informaation jakamisen kanavissaan. Syytöksellään Young viittasi The Joe Rogan Experience -podcastiin. Ohjelman isäntä Joe Rogan on tunnettu rokotevastaisista lausunnoistaan ja saanut niistä runsaasti kritiikkiä monilta eri tahoilta. Sittemmin Spotify toteutti artistin toiveen. Young on pyytänyt myös muita artisteja toimimaan esimerkkinsä tavoin.