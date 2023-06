Harryn ja Meghanin Spotify-yhteistyö päättyi yllättäen – musiikkipalvelun pomolta kovasanainen kritiikki parista: "V*tun huijarit"

Musiikkipalvelu Spotifyn johtaja Bill Simmons on esittänyt kovasanaista kritiikkiä prinssi Harrysta ja herttuatar Meghanista sen jälkeen, kun herttuaparin monivuotisen sopimuksen Spotifyn kanssa ilmoitettiin päättyneen ennen aikojaan. Asiasta uutisoi muun muassa CNN .

– "Vitun huijarit". Se on podcast, joka meidän olisi pitänyt lanseerata heidän kanssaan. Minun on vedettävä kännit jonain iltana ja kerrottava tarina Zoom-puhelusta, jonka kävin Harryn kanssa yrittäessäni auttaa häntä podcast-idean kanssa. Se on yksi parhaista tarinoistani... Vitut heistä. Huijareista, Simmons tykitti omassa podcastissaan.