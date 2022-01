Neil Young vaatii tuotantonsa poistamista Spotifysta – syynä rokotevastainen podcast: "He eivät voi saada molempia"

Youngin päätöksen taustalla on hänen syytöksensä, jonka mukaan Spotify sallii virheellisen rokotusinformaation levittäminen alustallaan. Laulaja ei halua olla sanojensa mukaan osallisena kyseisessä toiminnassa.

Young viittaa kritiikillään suosittuun The Joe Rogan Experience -podcastiin. Ohjelman isäntä Joe Rogan on jakanut runsaasti rokotekriittistä sisältöä, joka on saanut runsaasti kritiikkiä osakseen näkemyksistään.