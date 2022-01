Kuohunta Spotifyn ja 90 miljoonan euron podcastin ympärillä jatkuu: Sisältövaroitus kaikkiin koronaa käsitteleviin podcasteihin

Rogan on ohjelmassaan levittänyt koronarokotevastaisia puheita. Hän on esimerkiksi kehottanut nuoria välttämään koronarokotusta ja suositellut loislääke ivermektiinin käyttämistä koronaviruksen aiheuttaman taudin hoitamisessa.

54-vuotiaalla Roganilla on Spotifyn kanssa monivuotinen 90 miljoonan euron arvoinen sopimus. Yhtiö sanoi olevansa pahoillaan Youngin vaatimuksesta mutta kertoi tasapainottelevan "kuuntelijoiden turvallisuuden ja sisällöntuottajien vapauden välillä".

Sosiaalisessa mediassa boikotointia

Spotifyn ratkaisu on saanut kiitosta esimerkiksi videostriimausalusta Rumblelta, joka kehui Spotifyn "puolustavan sisällöntuottajia ja sananvapautta". Sen sijaan Maailman terveysjärjestö WHO kiitti Youngia tämän vaatimuksesta.

76-vuotias Young on kehottanut kollegoitaan vaatimaan musiikkinsa poistamista palvelusta. Sosiaalisessa mediassa on kerrottu lisäksi Spotifyn boikotoinnista ja tilausten lopettamisista. Youngin lisäksi ainakin Joni Mitchell on vaatinut musiikkinsa poistamista Spotifysta.