Jäätävä summa julki: Harry ja Meghan ovat julkaisseet ainoastaan yhden jakson podcastiaan – tienasivat yhdellä minuutilla puoli miljoonaa

Joulukuussa 2020 prinssi Harry ja herttuatar Meghan julkaisivat Spotifyssa ensimmäisen jakson Archewell Audio -podcastistaan, jossa kuultiin herttuaparin lisäksi myös juontaja James Corden sekä muusikko Elton John . Pariskunnan podcastia sekä varsin rahakasta yhteistyökuviota Spotifyn kanssa hehkutettiin paljon etukäteen, mutta toistaiseksi, yli vuosi myöhemmin, podcastia on julkaistu ainoastaan yhden jakson verran.

Tämä tarkoittaa siis sitä, että Spotify on tähän mennessä maksanut Harrylle ja Meghanille heidän tuottamastaan 37 minuutista sisältöä. Vuonna 2020 julkaistujen uutisten mukaan Harry ja Meghan kuittasivat Spotify-diilistään noin 18 miljoonan punnan, eli 21 miljoonan euron suuruisen palkkion.

Kuninkaallisasiantuntija Richard Fitzwilliams on kuvaillut Spotifyn ja herttuaparin välillä tehdyn sopimuksen olevan varsin mielenkiintoinen.

– Mikäli tarkastelee useita Sussexien toimia huomaa, etteivät he oikeastaan ole tehneet kovinkaan paljoa. Luulen, että sen myötä kuinka Sussexit ajattelevat, he haluavat tehdä asiat omalla tavallaan ja se on ollut hyvin selkeää Spotifylle, Netflixille ja tuleville toimijoille, jotka haluavat yhteistyöhön heidän kanssaan.