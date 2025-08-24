Prinssi Philip lausui karkean kommentin Harryn ja Meghanin häiden päätteeksi: "V*ttu viimeinkin"

Prinssi Philip muistetaan yhä kuninkaallisena, joka ei säästellyt sanojaan.

Kuningas Charlesin perheelle hovimestarina työskennelleen Grant Harroldin kynäilemä kirja The Royal Butler: My remarkable life of royal service valottaa miehen työvuosia brittihovin kulisseissa. Kirja näkee päivänvalon 28. elokuuta ja Telegraph on julkaissut jo siitä otteita.

Harrold työskenteli kuninkaalliselle perheelle vuosina 2004-2011. Hän kertoo kirjassa muun muassa saaneensa kutsun Charlesin ja Camillan häihin vuonna 2005 vaikka oli työskennellyt kuninkaallisessa taloudessa alle vuoden – mitä pidettiin tuolloin rajapyykkinä sille, ketkä työntekijät saisivat kutsun häihin.

Hovimestari kuvailee tutustuneensa hyvin kuninkaallisen ydinperheen jäseniin sekä seuranneensa lähietäisyydeltä heidän suhteitaan ja dynamiikkaansa.

Kun prinssi Harry meni naimisiin herttuatar Meghanin kanssa vuoden 2018 toukokuussa, ei Harrold enää työskennellyt kuninkaallisille, mutta hänen kumppaninsa Jack Stooks toimi yhä puutarhurina Charlesin Highgroven kartanossa. Stooks sai kutsun tulla seuraamaan häitä St. Georgen kappelin edessä olevalle nurmikolle, ja Stooks otti Harroldin seuralaisekseen.

Harrold kertoo kirjassa, että olisi vihkitilaisuuden päätteeksi kuninkaallisten lipuessa ulos kappelista kuullut kuinka Harryn isoisän prinssi Philip olisi purkanut tuntojaan tilaisuuden päättymisestä varsin karkeaan sävyyn.

– Kun muodollisuudet olivat ohi, katsoimme, kuinka onnellinen pari sekä muu kuninkaallinen perhe lipuivat ulos kappelista. Kun prinssi Philip tuli ulos, hän kääntyi kuningatar Elisabetin puoleen ja sanoi "kiitos vittu viimeinkin se on ohi".

Harryn ja Meghanin vihkitilaisuus kesti noin tunnin. Sen aikana kuultiin muun muassa piispa Michael Curryn saarna, joka kesti lähes 15 minuuttia.

Vuoden 2021 huhtikuussa 99-vuotiaana menehtynyt prinssi Philip tunnettiin suorasukaisuudestaan eivätkä vastaavanlaiset kommentit olleet hänelle aivan tavattomia. Monet muistavat esimerkiksi vuoden 2015 tapauksen, jolloin Philip menetti hermonsa ryhmäkuvaa ottamassa olleelle valokuvaajalle.

– Ota nyt se vitun kuva, malttinsa menettänyt Philip tiukkasi kuvaajalle prinssi Williamin revetessä nauruun taka-alalla.

Prinssi Philip ja kuningatar Elisabet olivat naimisissa 73 vuotta. Kuningatar Elisabet menehtyi syyskuussa 2022 ja pariskunta on haudattu yhdessä St. Georgen kappeliin, joka on Windsorin linnan yhteydessä.