Prinssi Harry esiintyi hyväntekeväisyysjärjestön videolla Hämähäkkimieheksi pukeutuneena – jäsenet innoissaan: "Merkitsee paljon"

– Joulu on aikaa, jolloin kaipaamme läheisiämme todella, todella kovasti, ja se on ok, supersankariasuun sonnustautunut prinssi sanoo videolla.

– Mutta samaan aikaan on mahdollista tuntea syyllisyyttä siitä, että meillä on hauskaa ilman vanhempiamme. Mutta minä olen täällä vakuuttaakseni, että vanhempamme haluavat aina meidän pitävän hauskaa. Älä siis tunne syyllisyyttä, hän jatkaa.

Harry painottaa videollaan, että on täysin sallittua viettää "parasta aikaa ikinä", etenkin Scotty's Little Soldiers -yhteisön kanssa. Videon lopussa hän nostaa Hämähäkkimies-maskinsa ja toivottaa pienille katsojilleen hyvää joulua.

– [Prinssi Harry] on joku, jonka ihmiset kaikkialla maailmassa tuntevat, ja hän on käyttänyt aikaa tallentaakseen meille erityisen viestin, joka merkitsee paljon, isänsä 8-vuotiaana menettänyt Jamie Small, 14, sanoi videon nähtyään.

– On hienoa, että joku, joka on käynyt läpi saman asian kuin me, ajattelee meitä. Hän ei ole vain joku, joka yrittää olla myötätuntoinen, vaan hän todella tietää, millaista on kasvaa ilman vanhempaa, 7-vuotiaana isänsä menettänyt Emily Reynolds, 12, komppasi.