Prinssi William puhuu julkisesti pikkuveljestään Harrysta luultavasti ensimmäistä kertaa vuosiin

Prinssi William muistelee kaksiosaisessa Prince William: We Can End Homelessness -dokumentissa voimakasta kokemusta yhdessä pikkuveljensä prinssi Harryn ja edesmenneen äitinsä prinsessa Dianan kanssa.

Dokumentti esitetään 30. ja 31. lokakuuta ITV:llä Isossa-Britanniassa, ja siinä nähdään syvällinen katsaus viisivuotiseen Homewards-ohjelmaan, jonka tavoitteena on osoittaa, että asunnottomuus voidaan poistaa Isosta-Britanniasta.

Siitä julkaistiin 26. lokakuuta videoklippi , jossa William kertoo, miten Diana tutustutti hänet ja Harryn asunnottomuuteen ja The Passage -hyväntekeväisyysjärjestöön, joka tukee asunnottomia tai asunnottomuusriskissä olevia henkilöitä.

Videon voit katsoa alta.

– Äitini toimi tavalliseen tapaansa, sai kaikki tuntemaan olonsa rennoksi, nauroi ja vitsaili kaikkien kanssa. Muistan silloin ajatelleeni: ”No, jos kaikilla ei ole kotia, he kaikki tulevat olemaan todella surullisia”. Mutta oli uskomatonta, miten iloinen ympäristö se oli, William kertoo videolla.

Hän on toiminut The Passagen suojelijana vuodesta 2019. Hän on palannut sinne useaan otteeseen sen jälkeen, kun hän ensimmäisen kerran vieraili hyväntekeväisyysjärjestössä veljensä Harryn kanssa.