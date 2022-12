Tositelevisiotähti paljastaa saaneensa prinssi Harrylta elämänsä intohimoisimman suudelman – jonka jälkeen kuninkaallinen "ghostasi"

The Real Housewives of D.C. -ohjelmasta tunnettu yhdysvaltalainen Catherine Ommanney, 51, kertoo The Sun -lehdelle, että hänellä olisi ollut vuosia sitten lyhyt romanssi prinssi Harryn kanssa. Ommanney oli tuohon aikaan 34-vuotias kahden lapsen äiti ja Harry puolestaan 21-vuotias.