Prinssi Andrew kiistää läheisen suhteensa Ghislaine Maxwelliin – haluaa valamiehistön eteen yhdysvaltalaisessa siviilioikeudenkäynnissä

Hiljattain esitetyssä ITV:n dokumentissa Ghislaine, Prince Andrew and the Paedophile kerrottiin, että Andrew'lla olisi ollut erittäin läheinen suhde Maxwellin kanssa.

Andrew on kiistänyt kaikki häneen kohdistuneet syytökset. Prinssin asianajajat yrittivät kumota siviilikanteen etenemisen oikeudenkäyntiin, mutta oikeuden tuomari Lewis Kaplanin päätöksen mukaan asia tullaan käsittelemään siviilioikeudenkäynnissä.

Keskiviikkona 26. tammikuuta oikeudelle toimitetussa 11-sivuisessa dokumentissa Andrew'n lakitiimi on myös listannut syitä sille, miksi siviilikanne tulisi kumota. Yksi seikka koskee suostumuksen konseptia, jota Andrew'n lakimiehet pyytävät oikeutta harkitsemaan eli sitä, mikäli Andrew ja Giuffre harrastivat aikoinaan seksiä, oliko Giuffre siihen suostuvainen.

Skandaalin keskiössä on ollut valokuva, jossa Andrew poseeraa käsi nuoren Giuffren lanteilla, Ghislaine Maxwellin seisoessa parin takana. Andrew itse on väittänyt kuvan olevan väärennetty, ja Andrew'n lakitiimi toteaa toimittamissaan asiakirjoissa, ettei heillä itsellään ole tarpeeksi tietoa kuvasta, jotta voisivat kiistää tai myöntää sen aitouden.

/All Over Press

/All Over Press

Yhdysvaltalainen lakimies Lisa Bloom, joka on edustanut useita Epsteinin ja Maxwellin oletettuja uhreja, kutsuu Andrew'n lakitiimin tuoreinta liikettä "pr-tempuksi". Virginia Giuffre on jo aiemmin pyytänyt oikeudenkäyntiä käytäväksi valamiehistön edessä, minkä myötä Bloomin mukaan Andrew'n pyynnöllä ei ole mitään väliä, sillä Giuffrella on perustuslaillinen oikeus Yhdysvaltojen kansalaisena saada valamiehistöoikeudenkäynti, mikäli hän niin tahtoo.