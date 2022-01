Prinssi Andrew'n entiseltä sisäköltä raju avautuminen: "Hän oli mätä omena ja käyttäytyi kuin hemmoteltu kakara"

Prinssi Andrew'n entinen sisäkkö Charlotte Briggs kertoo The Sun -lehdelle, että työskentely sittemmin skandaalin keskiöön joutuneelle kuninkaalliselle olisi ollut aikoinaan täynnä epämiellyttäviä piirteitä.

– Olen saanut jopa halauksen Nelson Mandelalta. Andrew oli kuin toiselta planeetalta häneen verrattuna. Et voisi löytää suurempaa kontrastia.

Prinssi Andrew on ollut jo pitkään skandaalin keskiössä, jolla on oletettavasti peruuttamattomat vaikutukset kuninkaallisen elämään. Edesmenneen liikemiehen Jeffrey Epsteinin pyörittämän seksikaupparingin uhriksi joutunut yhdysvaltalainen Virginia Giuffre on väittänyt, että hänet pakotettiin harrastamaan seksiä Andrew'n kanssa kolmesti 2000-luvun alussa, jolloin hän oli vielä 17-vuotias, eli alaikäinen Yhdysvaltojen lain mukaan.