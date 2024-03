Brittilehden lähde väittää: Prinsessa Catherine piipahti ihmisten ilmoilla näyttäen "iloiselta, rentoutuneelta ja terveeltä"

Brittilehti The Sun kertoo, että terveydentilallaan huolta herättänyt prinsessa Catherine olisi nähty kotinsa lähellä sijaitsevalla Windsor Farm Shop -maatilakaupalla lauantaina. Catherinen väitetysti nähnyt lähde kertoo lehdelle, että prinsessa, jonka kerrotaan olleen liikkeellä puolisonsa prinssi Williamin kanssa, näytti "iloiselta, rentoutuneelta ja terveeltä".

– Catherine oli ostoksilla Williamin kanssa ja hän näytti iloiselta ja hyvinvoivalta. Lapset eivät olleet heidän kanssaan, mutta on todella hyvä merkki, että hän oli tarpeeksi terve mennäkseen kauppaan, silminnäkijä sanoo The Sunin haastattelussa.

Catherinen terveydentila on ollut alkuvuonna laajasti otsikoissa. Tammikuun puolivälissä brittihovi ilmoitti Catherinen käyneen läpi vatsan alueen leikkauksen, jonka jälkeen hänen oli pysyttävä sairaalassa lähes kaksi viikkoa. Kotiin päästyään Catherine on jatkanut toipumistaan, ja on sairauslomalla ainakin pääsiäiseen asti.