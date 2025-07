Prinssi Williamin ja prinsessa Charlotten isä-tytär-hetki sulattaa sydämiä: "Prinsessa Diana olisi hyvin ylpeä"

Prinssi William ja prinsessa Charlotte jännittivät yhdessä riipivää finaaliottelua jalkapallon naisten EM-kisoissa.

Prinssi William ja prinsessa Charlotte, 10, olivat sunnuntai-iltana 27. heinäkuuta seuraamassa paikan päällä Sveitsin Baselissa jalkapallon naisten EM-kisojen finaalia, joka oteltiin jännittävästi Englannin ja Espanjan välillä.

Ottelu ratkesi Englannin voittoon rangaistuspotkukilpailun päätteeksi.

Kovana jalkapallomiehenä tunnettu William on tuttu näky arvokisaotteluissa, ja usein seurana on ollut hänen ja prinsessa Catherinen esikoinen prinssi George, 12. Tällä kertaa mukana oli Charlotte, joka on itsekin vanhempiensa tavoin tiettävästi innokas urheilun harrastaja sekä Englannin naisten jalkapallomaajoukkue Lionessien kannattaja.

Charlotte onkin ollut monena vuonna äitinsä seurana Wimbledonin tennisotteluiden yleisössä.

Prinssi William ja prinsessa Charlotte jännittivät yhdessä Espanjan ja Englannin välistä naisten jalkapallon EM-kisojen finaaliottelua paikan päällä Sveitsin Baselissa./All Over Press

Williamin ja Catherinen virallisella Instagram-tilillä julkaistiin otteita Williamin ja Charlotten yhteisestä isä-tytär-illasta jalkapallo-ottelun tiimoilta. Tilillä julkaistussa kuvassa kaksikko hymyilee kameraan katsoen isän pitäessä tyttärestään kiinni.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Toinen julkaisu on video, jossa hehkutetaan Englannin voittoa ja esitellään voitonjuhlintaa. Myös William ja Charlotte saapuivat kentälle onnittelemaan pelaajia voitosta.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Sosiaalisessa mediassa on lisäksi kiertänyt runsaasti otoksia joista näkyy, kuinka kuninkaalliset isä ja tytär jännittivät peliä sen edetessä ja elivät mukana vahvasti sen käänteissä.

Toisen Walesin prinssiparin tilillä tehdyn julkaisun kommenttikentässä William ja Charlotte ovat saaneet osakseen runsaasti hehkutusta.

– Rakastan tapaa, jolla William rakentaa siteitä lastensa kanssa sekä yhdessä että yksilöllisesti.

– Niin iloinen siitä, että Charlotte pääsi tähän upeaan otteluun isänsä kanssa. Mikä hieno ilta ja muisto hänelle.

– Prinsessa Diana olisi hyvin ylpeä siitä, millainen puoliso ja isä hänestä (Williamista) on tullut.

Williamilla ja Catherinella on Georgen ja Charlotten lisäksi kolmas lapsi, 7-vuotias prinssi Louis. Williamin äiti prinsessa Diana menehtyi vuonna 1997 auto-onnettomuudessa.