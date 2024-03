Prinsessa Catherinen kohukuvassa on nyt sisältövaroitus

Prinsessa Catherinen Ison-Britannian äitienpäivänä 10. maaliskuuta julkaisemaan Instagram-kuvaan on ilmestynyt sisältövaroitus.

Sisältövaroituksessa kuvan alareunassa kerrotaan, että kyseessä on muokattu kuva tai video, ja että riippumattomat faktantarkistajat ovat tarkistaneet muokatun kuvan.

Faktantarkistajien mukaan kuvaa on muokattu sillä tavoin, että se voi johtaa ihmisiä harhaan.

Catherine on ollut sairauslomalla tammikuun puolivälistä alkaen vatsan alueen leikkauksen jälkeen, ja hänen on kerrottu pysyvän julkisista edustustehtävistään poissa pääsiäiseen asti. Edellisen kerran Catherine on edustanut julkisesti jouluna.