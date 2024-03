Tässä on prinsessa Catherinen kohukuva

Kensingtonin palatsi julkaisi Instagramissa prinsessa Catherinesta viikonloppuna kuvan, joka on ensimmäinen hovin julkaisema kuva hänelle tehdyn vatsaleikkauksen jälkeen. Kuvassa hän poseeraa lastensa prinssi Georgen , prinsessa Charlotten ja prinssi Louisin kanssa, ja se julkaistiin Ison-Britannian äitienpäivänä 10. maaliskuuta Catherinen ja prinssi Williamin virallisella Instagram-tilillä.

View this post on Instagram

Kolme kansainvälistä kuvatoimistoa on poistanut kuvan arkistoistaan ja kertonut epäilevänsä sitä manipuloiduksi. Kuvan ovat vetäneet pois arkistoistaan ainakin Associated Press, Reuters sekä AFP. Ensimmäisenä kuvan veti pois Associated Press, kertoo BBC.