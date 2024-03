Prinsessa Catherinen kuvakohu sakenee – kansainvälinen uutistoimisto ei pidä Kensingtonin palatsia enää luotettavana lähteenä

Pian kuvan julkaisun jälkeen kansainvälisistä uutistoimistoista AP, AFP sekä Reuters ilmoittivat ensimmäisenä vetävänsä kuvan pois arkistoistaan ja asettavansa sille "kill noten". Kyseessä on huomautus, jolla kehotetaan olemaan käyttämättä tai levittämättä kuvaa, sillä sitä on manipuloitu niin paljon, ettei se ole enää todenmukainen.

Chetwyndin mukaan kill noten asettaminen kuvan manipulaation perusteella on todella harvinaista. Jos sitä käytetään, on yleessä kyseessä jonkun autoritaarisen valtion, kuten esimerkiksi Pohjois-Korean tai Iranin julkaisema propagandasisältö. Näin tapahtuu Chetwyndin mukaan keskimäärin kerran vuodessa.

– Ei. Missään nimessä ei. Kuten kaikessa muussakin, kun lähde pettää, rima nousee, ja meillä on suuria sisäisiä ongelmia.

– Kuten monet amatöörivalokuvaajat, myös minä toisinaan testailen kuvanmuokkauksen kanssa. Haluan osoittaa pahoitteluni kaikesta siitä hämmennyksestä, jota eilen jakamamme perhekuva on aiheuttanut. Toivon, että kaikilla äitienpäivää juhlineilla oli iloinen päivä, lausunnossa luki.

– Se ei ole edes mitenkään hyvin photoshopattu. Siinä kuvassa on selkeästi useita ongelmia, Chetwynd arvioi.

Kensingtonin palatsista ei ole kommentoitu kohua alkuviikon jälkeen. Catherine on ollut sairauslomalla tammikuun puolivälistä alkaen vatsan alueen leikkauksensa seurauksena ja hänen on kerrottu pysyvän julkisista edustustehtävistään poissa ainakin pääsiäiseen asti. Edellisen kerran Catherine on edustanut julkisesti jouluna.