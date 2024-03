Prinsessa Catherinen kohusetä asteli BB-taloon – pisti sitä ennen täyslaidallisen Harrylle ja Meghanille: "Täyttä paskapuhetta"

Prinsessa Catherinen setä Gary Goldsmith , 58, yllätti monet astelemalla Ison-Britannian Big Brother -taloon maanantaina 4. maaliskuuta ohjelman julkkiskauden alkaessa, kertoo BBC . Goldsmith on prinsessa Catherinen äidin Carole Middletonin pikkuveli.

Big Brotheria tuottava ITV on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että perheväkivallasta sakkorangaistukseen tuomittu Goldsmith on otettu mukaan ohjelmaan "hauskana hahmona".

Ohjelmaan osallistumisensa myötä Goldsmith on osallistunut Big Brotherin tuoreen kauden promoamiseen, ja The Sunin haastattelussa kuninkaallinen setä antoi myös täyslaidallisen kritiikkiä Catherinen puolison prinssi Williamin kuninkaallisesta elämästä etääntyneelle pikkuveljelle prinssi Harrylle ja tämän puolisolle herttuatar Meghanille .

/All Over Press

/All Over Press

– Perheeni ei ole rasistinen ja se, että Kate on kuvattu sellaiseksi, on vain niin kaukana ja irrallaan totuudesta, se on naurettavaa, Goldsmith kuvaili.