Palatsilta päivitys prinsessa Catherinen voinnista

Kensingtonin palatsi on antanut harvinaisen lausunnon prinsessa Catherinen , 42, toipumisesta vatsaleikkauksesta sen jälkeen, kun tämä joutui viime päivinä nettispekulaatioiden kohteeksi.

Prinsessan tiedottajan mukaan on ollut alusta asti selvää, että hän on pääsiäiseen asti poissa ja että Kensingtonin palatsi antaa aiheesta päivityksiä vain silloin, kun jokin asia on merkittävä. Tiedottaja myös toisti, että prinsessa voi hyvin.