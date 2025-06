Prinsessa Catherine perui edustustehtävänsä

Prinsessa Catherinen kerrotaan olevan pettynyt jouduttuaan perumaan osallistumisensa tapahtumaan.

Prinsessa Catherine perui osallistumisensa Ascotin laukkakisoihin, kertovat muun muassa The Guardian ja BBC. Catherinen oli tarkoitus osallistua Berkshiressä järjestettyyn tapahtumaan keskiviikkona yhdessä prinssi Williamin, kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kanssa.

Catherine jättäytyi pois tapahtumasta, sillä hän etsii edelleen oikeanlaista tasapainoa julkisten esiintymistensä suhteen, The Guardian ja BBC kertovat lähteisiin nojaten. Catherinen syöpähoidot päättyivät viime syksynä, jonka jälkeen hän palasi vähitellen edustustehtäviensä pariin.

Tällä hetkellä syöpä on remissiossa.

Prinsessan kerrotaan olevan pettynyt jouduttuaan perumaan osallistumisensa tapahtumaan. Hän olisi saapunut paikalle hevosvaunukuljetuksella yhdessä prinssi Williamin sekä golfaaja Justin Rosen ja tämän vaimon Kate Phillipsin kanssa.

Prinssi William saapui laukkakisoihin hevosvaunukuljetuksella Charlesin ja Camillan kanssa.

Prinssi William edusti laukkakisoissa ilman Catherinea.

Kuningas Charles ja kuningatar Camilla kuvattuina Ascotin laukkakisoissa.

Catherine on edustanut viime aikoina useammassa suuressa tapahtumassa, muun muassa kuningas Charlesin syntymäpäivän kunniaksi järjestetyssä Trooping the Colour -paraatissa.