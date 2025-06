Lähteet: Prinsessa Catherinen äkillinen poisjäänti sai aikaan hässäkän hovissa – huoli heräsi jälleen

Lähteiden mukaan prinsessa Catherinen yllättävä poisjäänti oli täysi yllätys myös brittihovin suljettujen ovien takana, mutta Catherinea läheinen lähde muistuttaa prinsessan yhä olevan syöpäsairaudestaan toipilas.

Prinsessa Catherine jätti äkillisesti ja yllättäen väliin keskiviikkona 18. kesäkuuta Ascotin laukkakisat, joihin kuninkaalliset vuotuiseen tapaansa osallistuvat. Catherinen oli tarkoitus osallistua Berkshiressä järjestettyyn tapahtumaan keskiviikkona yhdessä puolisonsa prinssi Williamin, kuningas Charlesin sekä kuningatar Camillan rinnalla.

Brittimedioiden lähteiden mukaan viime vuonna syöpädiagnoosin saanut Catherine jättäytyi pois tapahtumasta, koska hän etsii vielä “oikeanlaista tasapainoa”elämäänsä julkisten esiintymisten suhteen.

Viime syksynä ilmoitettiin Catherine syöpähoitojen päättyneen ja tammikuussa kerrottiin syövän olevan remissiossa. Brittihovi ei ole kommentoinut sitä, miksi Catherine ei tullutkaan Ascotiin.

Catherinen äkillinen poisjäänti on kuitenkin saanut jälleen liikkeelle spekulaatiot prinsessan terveydestä. Daily Beast -sivusto kertoo lähteisiinsä nojaten Catherinen päätöksen tulleen yllätyksenä ja hyvin viime tingassa.

Lähteet kertovat sen olevan hyvin epätavallista, että Catherine vetäytyi tilaisuudesta vain hieman yli tuntia ennen kuin hänen oli tarkoitus astua näytille muiden kuninkaallisten rinnalla. Hovin työntekijöiden kerrotaan myös olleen “ymmällään ja huolissaan” yllättävän tilanteen jäljiltä.

Brittihovi oli nimittäin julkaissut aiemmin samana päivänä listan siitä, keitä kuninkaallisia tultaisiin näkemään Ascotin perinteisellä vaunuajelulla, ja Catherinen nimi oli mukana vielä tuolloin.

Daily Beast kertoo, että Catherinen lähipiiriin kuuluva henkilön mukaan kyseessä olisi se, että prinsessan voimat olisivat yksinkertaisesti loppuneet, sillä kesäkuu on ollut brittikuninkaallisille kiireellistä aikaa.

– Käsittääkseni Kate oli yksinkertaisesti uupunut lauantaisen Trooping the Colourin ja maanantaisen sukkanauharitarikunnan tilaisuuden jäljiltä, eikä pystynytkään lähtemään paikalle. On hyviä sekä huonoja päiviä, hän on itsekin rehellisesti sanonut niin.

Edustustehtäviinsä palatessaan prinsessa Catherine ilmoitti itse, että hänen julkisiin töihinsä saattaisi tulla ajoittain muutoksia.

Catherine oli pitkään sairauslomalla vuoden 2024 alkuun. Ensin tammikuussa hän joutui vatsan alueen leikkaukseen ja maaliskuussa ilmoitettiin, että Catherine oli saanut syöpädiagnoosin. Hovi ei ole kertonut, mikä syöpä on kyseessä tai liittyikö vatsan alueen leikkaus siihen.

Myös Catherinen appi kuningas Charles joutui alkuvuonna 2024 leikkaukseen, puolestaan laajentuneen eturauhasen takia. Leikkauksen yhteydessä tehtyjen tutkimusten perusteella kuninkaalla diagnosoitiin niin ikään syöpä, ja hän käy yhä tiettävästi läpi syöpähoitoja.

Kuningas Charles on sairaudestaan huolimatta edustanut julkisesti hyvin aktiivisesti sekä hyvinvoivan oloisena, vaikka taannoin brittimediat uutisoivat epäilyistä, joiden mukaan kuninkaan syöpä olisi mahdollisesti parantumaton.