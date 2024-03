Leikkauksesta toipuva prinsessa Catherine nähtiin ihmisten ilmoilla ensimmäistä kertaa joulun jälkeen

Tammikuun puolivälissä brittihovi ilmoitti Catherinen käyneen läpi vatsan alueen leikkauksen, jonka jälkeen hänen oli pysyttävä sairaalassa lähes kaksi viikkoa. Kotiin päästyään Catherine on jatkanut toipumistaan, ja on sairauslomalla ainakin pääsiäiseen asti.

Syytä vatsan alueen leikkaukselle ei ole tarkennettu, ja spekulaatiot Catherinen terveydentilasta ovat käyneet kuumana villeimpien teorioiden kautta. Hovi on ollut äärimmäisen vähäsanainen Catherinen voinnista, ja ainoastaan muutamia kertoja kansalle on tihkunut tietoa, jonka mukaan Catherine "voi hyvin" ja toipuminen edistuu.

Kensingtonin palatsi on kertonut päivittävänsä tietoja Catrherinen tilasta ainoastaan silloin, mikäli siitä on jotain merkittävää kerrottavaa. Hovin tiedotteiden mukaan Catherine itse on halunnut pitää terveystietonsa yksityisenä. Varsin pitkä sairausloma viittaa kuitenkin isoon operaatioon, mikä on herättänyt huolta ja kysymyksiä laajalti.