Catherine ja William kiittivät saamastaan tuen vyörystä – kohteliaan kiitoksen takana on tiukka piiloviesti

Prinsessa Catherine ja prinssi William kiittivät Kensingtonin palatsin tiedottajan välityksellä ihmisiä saamastaan valtavasta tuesta sekä kannustavista viesteistä, joita on virrannut kuninkaalliselle pariskunnalle Catherinen ilmoitettua perjantaina 22. maaliskuuta julkisesti alkuvuodesta saamastaan syöpädiagnoosista.

– Prinssi ja prinsessa ovat kumpikin äärimmäisen liikuttuneita ystävällisistä viesteistä ihmisiltä täältä Isosta-Britanniasta, ympäri Kansainyhteisöä sekä maailmaa, joilla on vastattu hänen kuninkaallisen korkeutensa (Catherinen) viestiin. He ovat todella liikuttuneita yleisön lämmöstä ja tuesta sekä ovat kiitollisia ymmärryksestä sen suhteen, että he voat pyytäneet yksityisyyttä tänä aikana, lausunnossa todettiin.