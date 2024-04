Prinssi William palaa töihin torstaina

Prinssi William tekee paluun työtehtäviinsä sekä julkisuuteen tulevana torstaina 18. huhtikuuta, jolloin hänen on määrä tutustua elintarvikkeita jakavan hyväntekeväisyysjärjestön Sunbury-on-Thamesin toimintaan Surreyssa, kertoo BBC . Lisäksi William vierailee länsi-lontoolaisessa nuorisokeskuksessa.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun William astuu julkisuuteen kansalaisten ja median eteen hänen puolisonsa prinsessa Catherinen tiedotettua 22. maaliskuuta alkuvuodestaan saamastaan syöpädiagnoosista. Ilmoitus, jossa Catherine olevansa kemoterapiahoitonsa alkuvaiheissa, sai aikaan laaja-alaisen kansainvälisen järkytyksen. Viestissään Catherine pyysi yksityisyyttä niin itselleen kuin perheelleen toipumisensa ajaksi.

Tammikuun puolivälissä Catherinelle tehtiin vatsan alueen leikkaus, josta lähtien hän on ollut sairauslomalla. Syöpä diagnosoitiin leikkauksen jälkeen, mutta julkisuuteen ei ole kerrottu, mikä syöpä on kyseessä.

Alkuvuodesta lähtien prinssi William on ollut harvakseltaan töissä ja on sen sijaan keskittynyt puolisonsa toipumisen tukemiseen sekä heidän perheensä arjen pyörittämiseen. Williamilla ja Catherinella on kolme lasta: prinssi George, 10, prinsessa Charlotte, 8, sekä prinssi Louis, 5.