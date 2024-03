Kommentti: Prinsessa Catherinen syöpäilmoitus pakottaa nyt monet meistä katsomaan peiliin sekä häpeämään – ja hyvä niin

Perjantai-iltana 22. maaliskuuta kiireinen työilta Jussi-gaalassa Helsingin Kaapelitehtaalla sai tyrmistyttävän käänteen, kun vilkaisin uutisviesteistä vilkkuvaa puhelintani.

– Prinsessa Catherinella on syöpä, kuuluivat kansainvälisten uutistoimistojen yksi toisensa jälkeen julkaistut ilmoitukset.

Catherine julkaisi tiedon hänen ja prinssi Williamin Instagram-tilillä, kertoen alkuvuoden vatsan alueen leikkauksensa jälkeen tehtyjen testien perusteella löydetystä sairaudestaan.

Videosta näkee selkeästi, kuinka vaikeaa Catherinelle oli asiasta puhua. Kuitenkin hän julkaisi viestinsä epäröimättä, itsevarmasti ja rauhallisesti, vaikka tunteet selkeästi mylvivät hänen sisällään.

Nyt saimme viimeinkin niin kovasti kaipaamamme vastauksen polttavaan kysymykseen. Se vastaus rysähti kansakunnan kasvoille sellaisella tavalla, joka asettaa nyt monet häpeään ja laittaa pyytämään anteeksi. Se on todella hyvä niin.

Olen itsekin ollut mukana kahvipöytäkeskusteluissa, joissa on esitetty eri teorioita sille, mistä mahtaa tosiasiassa olla kyse. Isossa kuvassa pyöritys Catherinen ympärillä on ollut kuitenkin suorastaan armotonta.

Häikäilemätöntä ei ole ollut ainoastaan se, mitä kaikkia vaihtoehtoja ja jopa salaliittoteorioita hänen poissaolonsa syyksi on kehitelty niin kansainvälisisssä medioissa että sosiaalisessa mediassa, mutta myös se, että siitä on vitsailtu julkisesti todella mauttomasti.

Esimerkiksi taannoin koomikko John Oliverin heitto Watch What Happens Live –ohjelmassa siitä, että hän arveli prinsessa Catherinen “mysteerissä” olevan kyse Weekend at Bernie's –elokuvan juonen tyyppisestä tilanteesta.

1980-luvun lopussa ilmestyneessä mustan huumorin elokuvassa kaksi miestä kutsuu pomonsa juhliin, mutta paikalle päästyään kyseinen pomo kuolee ennen kuin muut vieraat saapuvat ja juhlat edes ehtivät alkaa. Asiaa yritetään lopulta salailla kaikin tavoin.

Oliverin tökerö vitsi on ainoastaan jäävuoren huippu. Isossa-Britanniassa asuvat ystäväni kertoivat, että vaikka he eivät edes itse seuraa lainkaan sosiaalisessa mediassa kuninkaallisia, olivat heidänkin feedinsa täyttyneet päivä toisensa jälkeen Catherinea koskevista meemeistä. Sama on ollut nähtävillä kaikkialla ympäri maailman, ja ihmisten mielikuvituksella, saatika suoranaisella ilkeydellä, ei ole ollut asiassa mitään rajaa.

Myötätuntoni on täysin Catherinen ja hänen perheensä puolella. Olen itsekin syöpään sairastuneen ja siihen sairauteen menehtyneen ihmisen lapsi. Muistan erittäin hyvin sen alati kalvavan ja sisuksia kourivan pelon sekä ahdistuksen, joka nyt luultavasti pitää otteessaan Catherinen pieniä lapsia Georgea, Charlottea ja Louisia. Helppoa ei ole myöskään prinssi Williamilla, joka menetti oman äitinsä traagisesti lapsena ja jonka isä kuningas Charles niin ikään sairastaa tällä hetkellä syöpää.

Kohu kääntyi yhden kaksi minuuttia kestäneen videon myötä täysin päälaelleen. Totuus tuli ilmi, ja sitähän me toivoimme. Nyt monien meistä on silti katsottava peiliin.

Vaikka olemme tässä maailmanajassa loputtoman uteliaita ja tottuneita myös saamaan vastauksia kysymyksiimme samantien, olisi yksi asia hyvä pitää aina mielessä.

Edellisessä kommentissani kirjoitin, että kuninkaalliset ovat mystisiä yli-ihmisiä, nykypäivän satuolentoja. Vaikka he eivät voi olla asemansa puolesta täysin yksityisiä henkilöitä, haluan muistuttaa nyt kaikkia:

He ovat silti ihmisiä.

Ihmisiä, jotka joutuvat myös kokemaan turvattomuutta, pelkäämään sekä nöyrtymään samanlaisten elämän haasteiden edessä, kuin me muut.

Koska he ovat niin kaukana meistä, luulemme, etteivät he näe ja kuule, mitä heistä puhutaan. Yksittäisistä pisaroista kasvaa kuitenkin iso virta, ja sen hekin kyllä näkevät ja kuulevat. Se myös aivan varmasti satuttaa. Vitsailullakin on oltava rajansa, eikä turhanpäiväiselle ilkeilylle ole eikä pidä koskaan olla sijaa, varsinkaan silloin, kun kyseessä on toisen ihmisen terveys tai henki.

Ymmärrän sen, että asioille myös sokaistuu helposti. Varsinkin tilanteessa, jossa jokin aihe on kaikkien huulilla jatkuvasti, hämärtyvät rajat siitä, mikä on lopulta sopivaa. Tällaisessa, kuten monissa muissakin tilanteissa, olisikin syytä pohtia hyvin tarkasti etukäteen mitä julkaisee sosiaalisessa mediassa tai lausuu julkisesti. Tai minkä näkökulman valitsee työssään toimittajana.

Toivon voimia prinsessa Catherinelle, hänen perheelleen, sekä kaikille niille, joiden elämää syöpä koskettaa. Tiedän monien muiden tavoin, miltä se tuntuu.

Kirjoittaja on MTV Uutisten kuninkaallisiin erikoistunut toimittaja.